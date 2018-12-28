Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев заявил в Верховном суде о нарушении его прав

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-28T13:53:58+03:00

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Бывший градоначальник Сыктывкара Роман Зенищев пытается обжаловать приговор суда первой инстанции в Верховном суде Коми. Сегодня, 28 декабря, состоялось первое заседание процесса, в котором сторона защиты намерена добиться отмены или смягчения решения Сыктывкарского горсуда. Напомним, Роман Зенищев осужден на 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей и конфискацией имущества на 13 млн 75 тысяч рублей.

На сегодняшнем заседании фигурант уголовного дела потребовал перенести заседание, ссылаясь на несколько процессуальных нарушений. Дело в том, что сам Роман Зенищев и его адвокаты помимо основной жалобы на приговор Сыктывкарского горсуда направили в апелляционную инстанцию несколько дополнительных жалоб. Но обвиняемый и его защитники не получили копии документов с подтверждением регистрации заявлений в Верховном суде Коми.

Следующее заседание пройдет 15 января.

Напомни, экс-мэр Роман Зенищев был осужден по пяти эпизодам преступной деятельности, а в октябре текущего года выслушал новый приговор. Он был признан виновным в получении взятки на сумму 3,7 млн рублей, а также в получении материальной выгоды на сумму 10 млн рублей. По совокупности преступлений бывшему градоначальнику Сыктывкара назначено наказание в виде 10, 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей и конфискацией имущества на 13 млн 75 тысяч рублей.