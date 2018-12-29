2018-12-29T11:46:15+03:00
Общество

В Усинске предстанет перед судом нефтяник, по вине которого загорелась нефтескважина

Пожар тушили несколько месяцев
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.canadianwellsite.comФото: www.canadianwellsite.com
Изменить размер текста:

В Усинске переданы в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника партии промыслово-геофизических исследований ООО «ТНГ-КомиГИС». Фигуранту вменяется в вину нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.

В апреле 2017 года начальник партии организовал проведение промыслово-геофизических исследований на нефтяном месторождении им. А. Алабушина в Усинском районе. Работы были организованы с грубыми нарушениями правил безопасности, технических регламентов и должностной инструкции. Так, при критическом поднятии уровня давления в нефтяной скважине начальник партии вопреки нормативным требованиям не приостановил работы, в результате утром 10 апреля 2018 года на скважине произошел значительный выброс и возгорание нефтесодержащей жидкости, переросшее в пожар. Мероприятия по ликвидации пожара и устранению его последствий продолжались несколько месяцев.

В результате неправомерных действий экс-начальника партии собственнику скважины причинен ущерб на сумму свыше 32 млн. рублей. Экологический ущерб природе превысил 4 млн. рублей.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант дела признал в полном объеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На некоторых маршрутах Сыктывкара проезд не повысится
В Сыктывкаре появилась ложная информация о Дедушке Морозе, который травит детей конфетами
Ветераны и профессионалы лыжного спорта встретятся на "Гонке патрулей"
За неделю в Коми добыли семеро волков
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев заявил в Верховном суде о нарушении его прав
В Сыктывкаре наградили мужчину, который спас 9-летнюю девочку от пьяного отца
Воркутинка заказала на "Авито.ру" приставку и потеряла 16 тысяч рублей
В Усинске неизвестный украсил подъезд гирляндами и мишурой
Росгвардия Коми призывает жителей республики не носить при себе оружие во время праздников
Какая погода ждет жителей Коми в новогоднюю ночь
Республика Коми получит федеральную землю для решения проблем многодетных
На проекты ледовых арен для чемпионата мира по бенди будет выделено 50 млн рублей
В столице Коми стартовал фотоконкурс «Новогодний Сыктывкар»
В Коми больше не ищут сбежавшего детдомовца