В Усинске предстанет перед судом нефтяник, по вине которого загорелась нефтескважина

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-29T11:46:15+03:00

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В Усинске переданы в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника партии промыслово-геофизических исследований ООО «ТНГ-КомиГИС». Фигуранту вменяется в вину нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.

В апреле 2017 года начальник партии организовал проведение промыслово-геофизических исследований на нефтяном месторождении им. А. Алабушина в Усинском районе. Работы были организованы с грубыми нарушениями правил безопасности, технических регламентов и должностной инструкции. Так, при критическом поднятии уровня давления в нефтяной скважине начальник партии вопреки нормативным требованиям не приостановил работы, в результате утром 10 апреля 2018 года на скважине произошел значительный выброс и возгорание нефтесодержащей жидкости, переросшее в пожар. Мероприятия по ликвидации пожара и устранению его последствий продолжались несколько месяцев.

В результате неправомерных действий экс-начальника партии собственнику скважины причинен ущерб на сумму свыше 32 млн. рублей. Экологический ущерб природе превысил 4 млн. рублей.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант дела признал в полном объеме.