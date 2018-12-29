В Усинске предстанет перед судом нефтяник, по вине которого загорелась нефтескважина
В Усинске переданы в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника партии промыслово-геофизических исследований ООО «ТНГ-КомиГИС». Фигуранту вменяется в вину нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
В апреле 2017 года начальник партии организовал проведение промыслово-геофизических исследований на нефтяном месторождении им. А. Алабушина в Усинском районе. Работы были организованы с грубыми нарушениями правил безопасности, технических регламентов и должностной инструкции. Так, при критическом поднятии уровня давления в нефтяной скважине начальник партии вопреки нормативным требованиям не приостановил работы, в результате утром 10 апреля 2018 года на скважине произошел значительный выброс и возгорание нефтесодержащей жидкости, переросшее в пожар. Мероприятия по ликвидации пожара и устранению его последствий продолжались несколько месяцев.
В результате неправомерных действий экс-начальника партии собственнику скважины причинен ущерб на сумму свыше 32 млн. рублей. Экологический ущерб природе превысил 4 млн. рублей.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант дела признал в полном объеме.