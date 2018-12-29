Ветераны и профессионалы лыжного спорта встретятся на "Гонке патрулей"

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-29T11:42:57+03:00

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Участники сыктывкарского лыжного клуба "Винев" приглашают лыжников-любителей и профессионалов на необычные старты. По инициативе виневцев 5 января на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной пройдет "Гонка патрулей".

- Это командные соревнования, в команде участвуют пять человек. Очень важно, чтобы участники команды были примерно одного возраста, поскольку у нас установлен гандикап - фора на старте, то есть пожилые лыжники уйдут на дистанцию раньше, чем более молодые коллеги. К примеру, мужчины старше 80 лет стартуют на 15 минут раньше, чем лыжники младше 40 лет, - объяснил условия соревнований их организатор Василий Хозяинов.

На старт спортсмены выходят всей командой - в этом и сложность гонки, ведь от всех участников требуется держаться вместе на трассе и не отставать друг от друга. Очень важно, чтобы на финише отрыв между первым и последним участником команды не превышал 100 метров.

Впервые "Гонка патруле" была проведена в первые дни 2018 года. Тогда необычные командные старты заинтересовали многих профессионалов. На старт вышла член сборной России Ольга Царева, она бежала в составе "Команды Ревина" (Виктор Ревин - тренер и супруг Ольги). Украшением соревнований стали представители известной лыжной династии Рочевых. В целом, на старт тогда вышли примерно 60 человек.

Сейчас организаторы гонки приглашают на старт лыжников из Сыктывкара и других городов и районов Коми, и будут рады участию спортсменов из других регионов России.