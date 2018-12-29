В Сыктывкаре появилась ложная информация о Дедушке Морозе, который травит детей конфетами
Полиция Сыктывкара призывает не верить фейковым постам в соцсетях и объявлениям о Деде Морозе, который угощает детей отравленными конфетами.
В объявлении граждан предупреждают о том, что человек в костюме новогоднего персонажа дарит детям отравленные конфеты или сладости со следами наркотиков. От его злодеяний уже пострадали две девочки 12 лет. Объявления с предупреждениями составлены якобы от регионального минздрава и от администрации Сыктывкара.
Столичная полиция заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Подобного рода объявления и посты призваны посеять панику среди горожан в преддверии Нового года.