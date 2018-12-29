На некоторых маршрутах Сыктывкара проезд не повысится

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-29T16:44:56+03:00

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Стоимость проезда по маршрутам №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 25, 28, 44 с нового года повышаться не будет, сообщает пресс-служба администарции города.

Соответствующая договорённость достигнута сегодня между мэрией Сыктывкара и Товариществом индивидуальных перевозчиков, которое с 1 января 2019 года будет обслуживать данные маршруты с нерегулируемым тарифом. Стоимость проезда по ним составит 23 рубля, наравне с маршрутами с регулируемым тарифом.

Таким образом, с 1 января 2019 года стоимость проезда будет составлять:

– 23 рубля (как и в настоящее время) на маршрутах №№ – 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44, 11, 12, 13, 14, 21, 23д, 26, 26а, 27, 29, 29а, 30, 36, 55, 103 и дачные маршруты 102, 105, 109, 126;

– 26 рублей (нерегулируемый тариф, будет обслуживать САТП №1) на маршрутах №№ –1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54;

– 28 рублей (как и в настоящее время) на маршруте №33А.