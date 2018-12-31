2018-12-31T08:58:41+03:00
Происшествия

На дороге Ухта-Сосногорск произошла авария

Пострадали два человека
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: ГИБДД УхтыФото: ГИБДД Ухты
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На автодороге Ухта - Сосногорск произошло столкновение двух автомобилей, сообщает ГИБДД Ухты.

Авария произошла вчера, 30 декабря около 15.13. 31-летрий водитель, управляя автомашиной "Лада Ларгус", ехал по автодороге Ухта-Сосногорск со стороны Сосногорска в сторону Ухты.

На 2 км дороги он выехал на "встречку", где врезался в автомобиль "Дэу Нексия" под управлением 20-летнего водителя , который двигался во встречном направлении.

Фото: ГИБДД Ухты

Фото: ГИБДД Ухты

В результате ДТП пострадал водитель и 23-летняя пассажирка Дэу. Водитель получил ушиб колена, девушка - ушиб грудной клетки. Оба были пристегнуты ремнем безопасности.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

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