На дороге Ухта-Сосногорск произошла авария
На автодороге Ухта - Сосногорск произошло столкновение двух автомобилей, сообщает ГИБДД Ухты.
Авария произошла вчера, 30 декабря около 15.13. 31-летрий водитель, управляя автомашиной "Лада Ларгус", ехал по автодороге Ухта-Сосногорск со стороны Сосногорска в сторону Ухты.
На 2 км дороги он выехал на "встречку", где врезался в автомобиль "Дэу Нексия" под управлением 20-летнего водителя , который двигался во встречном направлении.
Фото: ГИБДД Ухты
В результате ДТП пострадал водитель и 23-летняя пассажирка Дэу. Водитель получил ушиб колена, девушка - ушиб грудной клетки. Оба были пристегнуты ремнем безопасности.
Госпитализация пострадавшим не потребовалась.