В ДТП под Ухтой пострадала 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-31T10:44:56+03:00

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В предпоследний день 2018 года в Ухте произошло ДТП. Около 11:00 57-летний водитель, управляя автомашиной Джили Эмгранд, ехал по автодороге Сыктывкар – Ухта со стороны ул. Западная в направлении пр-та Ленина. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, выполняя маневр поворота налево на пр-т Ленина, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Шевроле Авео, под управлением 30-летнего водителя, который двигался во встречном направлении со стороны ул. Набережная Газовиков в сторону ул. Западная.

В результате ДТП пострадала пассажир автомашины Шевроле Авео, 2008 г.р., Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей лица, не госпитализирована, сообщает ГИБДД УХты.