В Воркуте 17-летний подросток погиб, катаясь на "ватрушке"

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-31T12:13:40+03:00

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Молодой человек в компании сверстников катался на привязанной к машине «ватрушке». На ухабе он вылетел на обочину, где ударился о столб. Инцидент произошел вечером 29 декабря на автодороге недалеко от поселка Советский под Воркутой.

У пострадавшего диагностировали сочетанную травму. Скорая доставила его в больницу, где он скончался, не приходя в сознание, сообщает ИА "БНК" со ссылкой на управление СК по Коми.

По факту случившегося воркутинским отделом УСКР по Коми возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности).