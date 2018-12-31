На пожаре в Емве погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-31T14:15:48+03:00

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30 декабря в 21:51 в службу 01 Княпогостского района Коми поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме, расположенном в Больничном переулке в городе Емва. Огнеборцы прибыли к месту пожара через 7 минут после сообщения. Огонь охватил все помещения дома на площади 63 кв. метров. После ликвидации открытого горения огнеборцы обнаружили в доме тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается.

В борьбе с огнем принимали участие 7 человек личного состава пожарной охраны и 3 пожарные автоцистерны. В тушении пожара огнеборцам помогали 4 местных жителя. Пожар ликвидирован в 23 часа 14 минут. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Распространению огня способствовало позднее обнаружение и сообщение о возгорании.