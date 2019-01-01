В новогоднюю ночь в Сыктывкаре родились четверо детей

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:35:38+03:00

Первый ребенок появился на свет в 00:10

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В Сыктывкаре в первые часы нового, 2019 года, на свет появились четверо детей. В новогоднюю ночь представительницы прекрасной половины человечества первыми увидели мир.

Как сообщили "Комиинформу" в роддоме Кардиодиспансера, первой, в 0.10 ночи, родилась девочка. Затем в 5.10 на свет появился мальчик.

В роддоме Коми республиканского перинатального центра этой ночью также родились два ребенка. В 0.54 родилась девочка, а в 3.50 - мальчик с "богатырским" весом 4 320 гр.