Под Сыктывкаром женщина-водитель на Daewoo Nexia снесла остановку и вылетела в кювет

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:04:58+03:00

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Под столицей Коми, на 766 километре трассы Чебоксары-Сыктывкар, произошло ДТП: женщина, управлявшая автомобилем Daewoo Nexia вылетела в кювет и снесла автобусную остановку.

Авария произошла вчера в 13:48. За рулем иномарки находилась женщина 43 лет, дама направлялась со стороны Кирова в Сыктывкар. На 766 километре она выехала на "втречку", не справилась с рулевым управлением и въехала в остановку, затем машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП дама получила травмы головы: черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Также пострадала 11-летняя пассажирка авто, у которой также диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга и ушибы.

Водительский стаж владелицы Daewoo Nexia составляет 11 лет, в течение года она не привлекалась к ответственности за нарушения правил дорожного движения.