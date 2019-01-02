Из Усинска будут летать самолеты в Бугульму и Казань
Росавиация включила эти рейсы в список субсидируемых. К слову, это всего два рейса которые попали в этот список.
Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2019 год. В него вошли 197 направлений.
Как сообщается на сайте ведомства, в перечень, помимо всего прочего, попали 18 направлений с вылетом из Казани, Бугульмы и Нижнекамска.
Из бюджета Татарстана на 30,5% просубсидируют рейсы «ЮВТ аэро» из Казани в Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Пермь, Челябинск, Омск, Барнаул, Махачкалу, а также на 50% в Калининград, Нижневартовск, Новый Уренгой, Усинск и Сургут.
Кроме того, авиакомпания получит субсидии на полеты из Бугульмы в Нижневартовск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Усинск и Сургут.
Ранее правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок по России, сообщает интернет-издание "Усинск.Онлайн".