Из Усинска будут летать самолеты в Бугульму и Казань

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:13:38+03:00

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Росавиация включила эти рейсы в список субсидируемых. К слову, это всего два рейса которые попали в этот список.

Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2019 год. В него вошли 197 направлений.

Как сообщается на сайте ведомства, в перечень, помимо всего прочего, попали 18 направлений с вылетом из Казани, Бугульмы и Нижнекамска.

Из бюджета Татарстана на 30,5% просубсидируют рейсы «ЮВТ аэро» из Казани в Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Пермь, Челябинск, Омск, Барнаул, Махачкалу, а также на 50% в Калининград, Нижневартовск, Новый Уренгой, Усинск и Сургут.

Кроме того, авиакомпания получит субсидии на полеты из Бугульмы в Нижневартовск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Усинск и Сургут.

Ранее правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок по России, сообщает интернет-издание "Усинск.Онлайн".