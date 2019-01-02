В Сыктывкаре бывшее такси стало мусорным баком

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:03:48+03:00

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В столице Коми на углу общежития на улице Морозова, 43 уже полгода стоит разваленный автомобиль. Судя по наклейкам на дверцах, когда-то этот транспорт работал в службе городского такси, а сейчас используется в качестве мусорного бака.

Стена у общежития стала последним пристанищем для бывшего такси. Горожане успели разнести его на детали и сейчас от машины остался только кузов. Местные жители наши авто новое применение: бросают в салон и под капот мешки с отходами, коробки, пустую пластиковую тару.

"Люди у нас ленивые и не могут, видать, соблюдать чистоту. До мусорных контейнеров можно дойти за пять минут, расстояние составляет всего 80 метров. Неужели так сложно донести мусор до мусорных баков!" - возмущается Dim Vorter на странице сыктывкарского мэра в соцсети "Вконтакте"

Пользователь соцсетей сообщил "КП в Коми", что из пакетов выглядывают пустые бутылки из под алкогольных напитков. Он удивляется, почему горожанам лень вызвать автоэвакуатор или сдать остов машины на цветмет. Автор поста предлагает строго наказывать тех, кто оставляет мусор в неположенном месте: штрафовать на 5 тысяч рублей. А вычислять нарушителей помогут видеокамеры, которые можно установить вблизи брошенного такси.