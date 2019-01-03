В Сыктывкаре сохраняется комфортная зимняя погода
Но постепенно будет холодать
В Сыктывкаре установилась комфортная зимняя погода.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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В ближайшие сутки в столице Коми сохранится спокойный характер погоды. Сегодня днем температура воздуха не повысится выше -3С, будет облачно, пойдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют умеренные порывы ветра южного и юго-западного направления.
Уже завтра температурный фон начнет снижаться. Подует северный ветер, без резких порывов. Но холодные потоки воздуха принесут в Сыктывкар снегопад. Столбик термометра понизится до -6...-8С.
Настоящие зимние холода наступят 5 января. В столице Коми установится морозная погода, с небольшим снегом, небольшим восточным ветром и температурой - 13...-15С.
Об этом сообщает Коми ЦГМС.