2019-01-03T11:36:35+03:00
Происшествия

В центре Ухты загорелся Ford Focus

Огонь уничтожил моторный отсек
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.11.mchs.gov.ruФото: www.11.mchs.gov.ru
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Вчера поздним вечером в Ухте загорелся автомобиль Ford Focus. Происшествие случилось в центре города - на проспекте Ленина - примерно в 23 часа 10 минут.

На место ЧП оперативно выехали пожарные расчеты и уже в 23 часа 19 минут огонь был полностью ликвидирован. МЧС по Коми информирует, что в тушении пожара принимали участие 6 сотрудников личного состава пожарной охраны и применялись 2 спецмашины.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности механических узлов автомобиля. Огонь уничтожил моторный отсек, поврежденная площадь составляет 1 квадратный метр.

Погибших и пострадавших нет.

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