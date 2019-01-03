В Усть-Куломском районе пожарные почти 40 минут тушили зимнюю кухню

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:20:32+03:00

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В поселке Ярашью Усть-Куломского района вчерашней ночью был ликвидирован пожар в зимней кухне, расположенной по улице Песчаной.

Сообщение о происшествии поступило на пульт противопожарной службы в 21час 10 минут, а уже через 14 минут пожарные расчеты были на месте. В ликвидации огня участвовали 8 пожарных и 2 единицы спецтехники. Пожар был полностью потушен в 22 часа, стихия повредила 36 квадратных метров полезных площадей.

В огне никто не погиб и не пострадал. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По сообщению МЧС по Коми, зимняя кухня находилась на печном отоплении.

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