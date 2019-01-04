2019-01-04T10:11:14+03:00
Происшествия

Двое жителей Сыктывкара оказались под подпиской о невыезде из-за мангала

Мужчины уже не раз привлекались к уголовной ответственности
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарцы попались на краже мангала, труб и решетокСыктывкарцы попались на краже мангала, труб и решеток
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В Сыктывдинском районе поймали серийных металлоломщиков, обворовавших нескольких дачников.

Воришки, пользуясь отсутствием хозяев, тащили с дачных участков все что не прибито. Так, с одной дачи они вынесли трубы, печь и решетки. Эта груда весила больше 60 килограмм. С другой дачи украли 20 килограмм будущего металлолома, в числе которых оказался мангал. Похищенные вещи мужчины сдавали в пункт приема металлов.

Полицейские быстро поймали злоумышленников. Ими оказались 32-летний и 41-летний жители Сыктывкара. Оба уже не раз привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас сыктывкарцы находятся под подпиской о невыезде.

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