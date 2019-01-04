2019-01-04T10:43:45+03:00
Общество

В Усть-Цилемском районе из-за поджога погиб парень

Пожар тушили три часа
Дарья ЮДИНА
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в Усть-Цилемском районе в пожаре умер пареньв Усть-Цилемском районе в пожаре умер парень
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Вчера в селе Хабариха Усть-Цилемского района в деревянном доме на улице Первомайской случился пожар.

Пламя разгорелось в 21 час 26 минут. Десять пожарных смогли справиться с огнем только после полуночи. В доме выгорели кровля и веранда. Один из жильцов дома — 27-летний парень погиб.

Причиной пожара стал поджог. Сейчас ищут виновников.

В последнее время в Коми жертвами пожара стало немало людей: так, в Прилузье из-за огня погибла пенсионерка. По той же причине умерли жители Ижемского района и Емвы.

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