В Усть-Цилемском районе из-за поджога погиб парень

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:43:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера в селе Хабариха Усть-Цилемского района в деревянном доме на улице Первомайской случился пожар.

Пламя разгорелось в 21 час 26 минут. Десять пожарных смогли справиться с огнем только после полуночи. В доме выгорели кровля и веранда. Один из жильцов дома — 27-летний парень погиб.

Причиной пожара стал поджог. Сейчас ищут виновников.

В последнее время в Коми жертвами пожара стало немало людей: так, в Прилузье из-за огня погибла пенсионерка. По той же причине умерли жители Ижемского района и Емвы.