В Усть-Цилемском районе из-за поджога погиб парень
Пожар тушили три часа
в Усть-Цилемском районе в пожаре умер парень
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Вчера в селе Хабариха Усть-Цилемского района в деревянном доме на улице Первомайской случился пожар.
Пламя разгорелось в 21 час 26 минут. Десять пожарных смогли справиться с огнем только после полуночи. В доме выгорели кровля и веранда. Один из жильцов дома — 27-летний парень погиб.
Причиной пожара стал поджог. Сейчас ищут виновников.
В последнее время в Коми жертвами пожара стало немало людей: так, в Прилузье из-за огня погибла пенсионерка. По той же причине умерли жители Ижемского района и Емвы.