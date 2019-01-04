Юлии Белоруковой не хватило доли секунды до «бронзы» в гонке преследования на «Tour de Ski»

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:24:35+03:00

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Вчера в Германии, в Обстердорфе, прошел очередной этап международного лыжного турнира «Tour de Ski». В гонке преследования на десять километров участвовали восемь российских спортсменок, в числе которых была Юлия Белорукова из Сосногорска. Наша лыжница стала четвертой: до третьего места не хватило буквально доли секунды.

Первой стала норвежка Ингвильд Эстберг, второй россиянка Наталья Непряева. Третье место забрала Джессика Диггинс.

«Tour de Ski» будет идти ещё два дня: 5 января в итальянском городе Валь-ди-Фьемме — масс-старт в классическом стиле, 6 января гонка преследования в свободном стиле.