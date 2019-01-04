В Микуни пенсионер отправился в больницу после ДТП

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:12:41+03:00

Мужчина на ВАЗе столкнулся с грейдером

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Вчера, в 15 часов 28 минут, в Микуни пожилой мужчина на ВАЗе неудачно врезался на стоящий автогрейдер. ДТП произошло на улице Мечникова напротив дома № 75.

Водитель ВАЗа 71-летний мужчина «заработал» сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и несколько ран. Пенсионера отправили в больницу. Его пассажиру — 56-летний мужчина — повезло больше. Он отделался ушибами.