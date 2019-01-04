Безопасная зимняя рыбалка: как правильно проверять лед на прочность

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:42:01+03:00

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Сезон зимней рыбалки уже начался, и жители Коми ринулись сторожить речных обитателей с удочками в руках. Лед коварен, поэтому нужно помнить о правилах безопасности. Эксперты МЧС по Коми подсказали, что нужно сделать, чтобы зимняя забава не обернулась бедой.

Отправляясь на тихую охоту, не забудьте взять с собой мобильник, нож, спички, фонарик, набор медикаментов (активированный уголь, анальгин, пластырь, бинт, а также те лекарства, которые вы принимаете постоянно) и сухой паек.

Никогда не проверяйте прочность льда ударами ног – только палкой или пешней. Прочный лед должен выдержать три сильных удара.

Избегайте мест, где в лед вмерзли деревья, кусты, различный мусор – в таких местах он всегда непрочен.

Если вы передвигаетесь по льду группой, обязательно соблюдайте дистанцию. Расстояние между людьми должно составлять не менее 1,5 - 2 метров.

Если вы слышите треск или видите на льду трещины, то немедленно вернитесь. При возвращении идти нужно скользя.

Не следует сверлить лунки слишком часто в одном месте, или близко одну от другой.

Если вы пришли на водоем со своими детьми, ни на минуту не упускайте их из виду.

Имейте при себе спасательное средство: «Конец Александрова» или крепкую длинную верёвку. Если рядом на берегу есть деревья, то привяжите один конец верёвки к стволу, а другим обвяжите себя. Если вы провалитесь, то сможете вытащить себя или поможете другу в такой ситуации.

Не забывайте телефон Службы спасения 112. В случае чрезвычайного происшествия немедленно сообщите о случившемся.

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