Жители Коми на Стефановской площади гоняли мяч в валенках

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:55:42+03:00

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Сегодня в Сыктывкаре прошел необычный турнир: 12 команд из Койгородского района и Сыктывкара сыграли в хоккей с мячом в валенках. Об этом сообщает пресс-служба городского Центра спортивных мероприятий.

Сначала команды поделили на четыре подгруппы. Победители каждой подгруппы сражались друг с другом в полуфиналах за призовые места.

За «бронзу» схлестнулись «Валенки» и «Койгородок». В конце матча табло показывало 3:3, поэтому третье место разыграли с помощью штрафных бросков. Более точными стали «Валенки».

Финалисты («Клуб болельщиков» и «Бей-беги») также дышали друг другу в затылок. Правда, «Бей-Беги» два раза отстали от соперников, но смогли перетянуть одеяло на себя: они не только сравняли счет, но и обошли конкурентов в штрафной дуэли.

Турнир по хоккею с мячом в валенках стал первым в череде соревнований среди сыктывкарских дворовых команд этого сезона. Следующие состязания стартуют в конце января – именно тогда начнется Межконтитентальный кубок по мини-футболу.

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