Роспотребнадзор Коми «арестовал» шесть тонн овощей без документов

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:33:57+03:00

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Сыктывкарский суд удовлетворил требование Роспотребнадзора Коми и назначил индивидуальному предпринимателю штраф с конфискацией более 6,8 тонн овощей.

Эксперты нашли на складе предпринимателя продукты на продажу без соответствующих маркировок и необходимых покупателю сведений. Продавать овощи без них нельзя: это прямое нарушение требований нескольких Технических регламентов.

Теперь бизнесмен должен будет заплатить 5 тысяч рублей штрафа. Также были «арестованы» более 6,8 тонн овощей (4,5 тонны свежего картофеля, 600 килограмм моркови, 15 килограмм свеклы, 100 килограмм перца, 1,2 тонны репчатого лука, 300 килограмм чеснока, 50 килограмм баклажанов и по 30 килограмм черной редьки и капусты).