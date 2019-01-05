Рождество Христово-2019 в Сыктывкаре
Скоро христиане будут встречать первый крупный православный праздник этого года — Рождество Христово. «Комсомольская правда-Коми» публикует расписание рождественских мероприятий в Сыктывкаре и его пригородах.
6 января
23 часа — праздничное Рождественское богослужение в Свято-Вознесенском храме и в храме Смоленской иконы Божией матери.
23 часа 30 минут — праздничное Рождественское богослужение в Свято-Казанском храме.
23 часа 50 минут – Рождественское Богослужение в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе.
8 января
8 часов – Божественная литургия в Свято-Казанском храме.
11 часов 30 минут – 11 часов 50 минут – Крестный ход от Стефановского Собора до Епархиального управления.
12 часов–12 часов 10 минут – Молебен на месте разрушенного храма святителя Стефана Пермского на Стефановской площади.
12 часов 10 минут –12 часов 25 минут – Приветственное слово для поздравления горожан с праздником Рождества Христова, Главы администрации Сыктывкара
12 часов 25 минут –13 часов – развлекательная программа для детей с вручением подарков от Сыктывкарской епархии .
14 часов – Рождественский фестиваль Дома православной культуры «Звезда Вифлеема» в зале городской администрации.
10 января (чт.)
9 часов – Божественная литургия в храме Смоленской иконы Божией Матери.
10 часов – Рождественский утренник для детских садов г. Сыктывкара в Белом зале дома Владыки.
11 января
9 часов – Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
12 января
9 часов – Божественная литургия в храме Святого Николая Чудотворца.