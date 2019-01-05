Рождество Христово-2019 в Сыктывкаре

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:38:50+03:00

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Скоро христиане будут встречать первый крупный православный праздник этого года — Рождество Христово. «Комсомольская правда-Коми» публикует расписание рождественских мероприятий в Сыктывкаре и его пригородах.

6 января

23 часа — праздничное Рождественское богослужение в Свято-Вознесенском храме и в храме Смоленской иконы Божией матери.

23 часа 30 минут — праздничное Рождественское богослужение в Свято-Казанском храме.

23 часа 50 минут – Рождественское Богослужение в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе.

8 января

8 часов – Божественная литургия в Свято-Казанском храме.

11 часов 30 минут – 11 часов 50 минут – Крестный ход от Стефановского Собора до Епархиального управления.

12 часов–12 часов 10 минут – Молебен на месте разрушенного храма святителя Стефана Пермского на Стефановской площади.

12 часов 10 минут –12 часов 25 минут – Приветственное слово для поздравления горожан с праздником Рождества Христова, Главы администрации Сыктывкара

12 часов 25 минут –13 часов – развлекательная программа для детей с вручением подарков от Сыктывкарской епархии .

14 часов – Рождественский фестиваль Дома православной культуры «Звезда Вифлеема» в зале городской администрации.

10 января (чт.)

9 часов – Божественная литургия в храме Смоленской иконы Божией Матери.

10 часов – Рождественский утренник для детских садов г. Сыктывкара в Белом зале дома Владыки.

11 января

9 часов – Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

12 января

9 часов – Божественная литургия в храме Святого Николая Чудотворца.