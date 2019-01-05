2019-01-05T15:36:45+03:00
Общество

В Ухте исчез 21-летний студент

Его не видели с октября
Дарья ЮДИНА
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Василий Жигадло. Фото из открытых источниковВасилий Жигадло. Фото из открытых источников
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В Ухте ищут 21-летнего студента. Запись об этом появилась в паблике «Георгиевских волонтеров» Республики Коми.

Василий Жигадло не появлялся в Индустриальном институте с октября 2018 года. На связь он не выходит, дома также не появлялся. На данный момент, где он находится, никто не знает. Если у вас есть сведения о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8(908)711-17-17 («Георгиевские волонтеры») или по номеру 8(821)673-90-00.

В Коми в последнее время стали часто пропадать люди. К сожалению, не всегда поиски заканчиваются благополучным возвращением потерявшихся. Так, поиски жительницы Усинска Эльвиры Шах пришлось прекратить на время из-за погодных условий. А вот поиски сыктывкарской пенсионерки с болезнью Альцгеймера закончились хорошо, благодаря внимательному автомболисту.

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