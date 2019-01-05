Воркутинец проведет в тюрьме 13 лет за убийство 14-летней девочки в Костромской области

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:44:22+03:00

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Суд приговорил к 13 годам тюрьмы жителя Коми. Три года назад он убил 14-летнюю девочку в Костромской области.

6 мая 2015 году в лесу рядом с 273-м километром автодороги Кострома – Верхнеспасское нашли тело подростка с признаками насильственной смерти. Это была ранее пропавшая жительница города Мантурово.

Было возбуждено уголовное дело. Следственная группа опросила более 1,5 тысячи свидетелей и провела свыше 50 судебных экспертиз, но на след душегуба удалось выйти только в марте 2018 года. Убийцей оказался ранее судимый 36-летний житель Коми.

Выяснилось, что 2 мая 2015 года мужчина ехал из Костромы в Киров. По пути он увидел голосующую девочку, и остановился, решив её подвезти. Во время поездки вспыхнула ссора. Водитель остановился и вместе с попутчицей вышел из автомобиля. Они продолжили выяснять отношения рядом с машиной и ударили друг друга. В итоге, воркутинец задушил девочку. Он сбежал с места преступления, перед этим спрятав тело в лесу.

Позже обвиняемый вместе со своей семьей переехал на постоянное место жительства в Воркуту, где и был задержан в марте 2018 года следователями следственного управления СК России по Костромской области.

Суд приговорил детоубийцу к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.