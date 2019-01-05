Пьяного жителя Сосногорска сшибла с ног дверь ВАЗа
Пострадавшего не пришлось отправлять в больницу
Мужчина не заметил пешехода, поэтому сбил открытой дверью машины
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Вчера, в 23 часа 55 минут, в Сосногорске произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Владелец машины ВАЗ выезжал задним ходом со двора дома № 16 на улице Гипсовый рудник. Сдавая назад, он не заметил человека, поэтому и сбил его открытой дверью.
Пострадавший мужчина был пьян. Он получил ушиб поясницы. Госпитализация не потребовалась.
Схема аварии с сайта ГИБДД Коми