2019-01-05T17:31:56+03:00
Происшествия

Пьяного жителя Сосногорска сшибла с ног дверь ВАЗа

Пострадавшего не пришлось отправлять в больницу
Дарья ЮДИНА
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Мужчина не заметил пешехода, поэтому сбил открытой дверью машиныМужчина не заметил пешехода, поэтому сбил открытой дверью машины
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Вчера, в 23 часа 55 минут, в Сосногорске произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Владелец машины ВАЗ выезжал задним ходом со двора дома № 16 на улице Гипсовый рудник. Сдавая назад, он не заметил человека, поэтому и сбил его открытой дверью.

Пострадавший мужчина был пьян. Он получил ушиб поясницы. Госпитализация не потребовалась.

Схема аварии с сайта ГИБДД Коми

Схема аварии с сайта ГИБДД Коми

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