Юлия Белорукова вошла в пятерку лучших в масс-старте на международном лыжном турнире «Tour de Ski»

5 Янв. 2019 2019-01-05T19:16:58+03:00

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Сегодня в итальянском Валь ди Фиемме прошел масс-старт среди женщин и мужчин международного лыжного турнира «Tour de Ski». Спортсменка из Сосногорска Юлия Белорукова стала пятой. Об этом пишет Федерация лыжных гонок в России.

«Золото» снова забрала норвежка Ингвилд Оестберг. «Серебро» за собой стабильно сохраняет россиянка Наталья Непряева. Третье место у Анастасии Седовой. Коми спортсменка замкнула пятерку лучших. Напомним, что в предыдущей гонке она также вошла в эту пятерку, заняв четвертое место.

Завтра «Tour de Ski» выйдет на финишную прямую: лыжников ждет гонка преследования свободным стилем.