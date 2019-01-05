2019-01-05T19:16:58+03:00
Спорт

Юлия Белорукова вошла в пятерку лучших в масс-старте на международном лыжном турнире «Tour de Ski»

Спортсменка держится поближе к почетному пьедесталу
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Юлия Белорукова. Фото из открытых источниковЮлия Белорукова. Фото из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня в итальянском Валь ди Фиемме прошел масс-старт среди женщин и мужчин международного лыжного турнира «Tour de Ski». Спортсменка из Сосногорска Юлия Белорукова стала пятой. Об этом пишет Федерация лыжных гонок в России.

«Золото» снова забрала норвежка Ингвилд Оестберг. «Серебро» за собой стабильно сохраняет россиянка Наталья Непряева. Третье место у Анастасии Седовой. Коми спортсменка замкнула пятерку лучших. Напомним, что в предыдущей гонке она также вошла в эту пятерку, заняв четвертое место.

Завтра «Tour de Ski» выйдет на финишную прямую: лыжников ждет гонка преследования свободным стилем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяного жителя Сосногорска сшибла с ног дверь ВАЗа
Воркутинец проведет в тюрьме 13 лет за убийство 14-летней девочки в Костромской области
В Ухте исчез 21-летний студент
Рождество Христово-2019 в Сыктывкаре
Роспотребнадзор Коми «арестовал» шесть тонн овощей без документов
Сначала согреет и забросает снегом, а потом заморозит. И ещё раз по кругу: погода в январе в Коми
Жители Коми на Стефановской площади гоняли мяч в валенках
Безопасная зимняя рыбалка: как правильно проверять лед на прочность
Так себе Новый год: в праздничную ночь в Сыктывкаре росгвардейцы поймали буйного мужа
В Микуни пенсионер отправился в больницу после ДТП
Юлии Белоруковой не хватило доли секунды до «бронзы» в гонке преследования на «Tour de Ski»
Владыка Питирим написал стихотворение о трагедии в Магнитогорске
В Усть-Цилемском районе из-за поджога погиб парень
Двое жителей Сыктывкара оказались под подпиской о невыезде из-за мангала
В Усть-Куломском районе пожарные почти 40 минут тушили зимнюю кухню
В центре Ухты загорелся Ford Focus
В Сыктывкаре сохраняется комфортная зимняя погода
В Сыктывкаре бывшее такси стало мусорным баком
Из Усинска будут летать самолеты в Бугульму и Казань
Под Сыктывкаром женщина-водитель на Daewoo Nexia снесла остановку и вылетела в кювет
В новогоднюю ночь в Сыктывкаре родились четверо детей