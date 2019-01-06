2019-01-06T16:13:15+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашёл в аэропорту Сыктывкара инфицированного пассажира

За год специалисты проверили 71 624 пассажиров
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Олег Владимирович/Авиация КомиФото Олег Владимирович/Авиация Коми
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За год специалисты Роспотребнадзора проверили 71 624 пассажиров, прибывающих из других стран. Среди них они обнаружили только одного с симптомами инфекционного заболевания, сообщает ведомство.

Санитарно-карантинный контроль в международном терминале осуществляется круглосуточно. Специалисты Роспотребнадзора досмотрели 379 воздушных судов и 71624 пассажиров и членов экипажей, что значительно больше, чем за 2017 год (277 воздушных судна и 52221 пассажиров). За год специалисты выявили всего одного пассажира с симптомами инфекционного заболевания.

Для сравнения - в 2018 году в Пулково и портах Петербурга выявили 329 пассажиров с опасными инфекциями, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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