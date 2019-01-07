2019-01-07T15:07:28+03:00
Общество

В Коми пенсионер погиб на пожаре в квартире из-за неосторожности при курении

Это уже третья смерть в огне с начала года
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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В Койгородском районе на пожаре погиб пожилой мужчина. По предварительной причине виновата неосторожность при курении, сообщает МЧС по Коми.

Возгорание произошло сегодня утром, 7 января. Вызов на пульт дежурного поступил в 8:01. Спустя несколько минут на место пожара прибыли огнеборцы пожарно-спасательной службы Койгородского района. В ходе тушения пожарные нашли в доме труп 69-летнего мужчины.

- По предварительным данным, причина пожара – неосторожность при курении. Чтобы избежать неприятности с огнем при курении необходимо быть в первую очередь просто аккуратным и соблюдать правила пожарной безопасности. Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что также может стать причиной пожаров. Поэтому необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры. Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту, - предупреждают огнеборцы.

Отметим, что это уже третья смерть в огне с начала года.

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