2019-01-08T09:17:20+03:00
Общество

Республику Коми накроют 30-градусные морозы

Но по расчётам похолодание ожидается непродолжительным
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Синоптики Коми предупреждают, что следует приготовиться к холодам, которые ударят совсем скоро. К четвергу в регион заглянут 30-градусные морозы, сообщает ЦГМС.

В южных районах республики неделя началась с похолодания, а на севере с дальнейшего усиления морозов.

- С отходом циклона за Урал к четвергу температура повсеместно понизится до -25С, на востоке до -32...-37С. Но по расчётам похолодание ожидается непродолжительным. К концу недели очередной циклон с Атлантики вновь принесёт ослабление морозов до -10...-15С, - сообщает заместитель начальника ОГМО Коми ЦГМС И. Горбатова.

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