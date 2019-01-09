В Коми пришли морозы: для учеников с 1-го по 4-й класс объявили актировку

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:49:05+03:00

Ученики Воркуты, Усинска, Ухты, Инты сегодня не пошли в школу

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Ученики 1-4 классов Воркуты, Усинска, Ухты, Инты сегодня не пошли в школу. В северных районах Коми температура удерживается в пределах 30 градусов мороза.

Для учеников с 1-го по 4-й класс утром объявили первую актировку в этом году. В Усинске, Ухте и Инте не учатся школьники с 1 по 4 класс, а в Воркуте — с 1 по 5 класс.

Например, постановлением администрации МОГО «Инта» определено, что актированный день устанавливается для учащихся при следующих показаниях температуры наружного воздуха: 1 -2 классы - минус 35 градусов, 1-4 классы - минус 36 градусов, 1-7 классы - минус 38 градусов, 1-9 классы - минус 40, 1-11 классы и студенты ИПТ 1-2 курсов – минус 42 градуса.

- Родители самостоятельно имеют право принять решение о том, чтобы оставить ребенка дома, учитывая его возраст, самочувствие, расстояние от места жительства до образовательной организации, - сообщают местные администации.

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