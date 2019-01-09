Стали известны подробности гибели 17-летнего воркутинца, который катался на "ватрушке" с друзьями

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:30:55+03:00

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29 декабря в Воркуте прозошла трагедия. 17-летний подросток в компании сверстников катался на привязанной к машине «ватрушке». Они развлкались недалеко от поселка Советский под Воркутой. На ухабе он вылетел на обочину, где ударился о столб. У пострадавшего диагностировали сочетанную травму. Скорая доставила его в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. По факту случившегося воркутинским отделом УСКР по Коми возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас стало известно, что водитель машины, к которой была привязана "ватрушка", получил права за несколько месяцев до трагедии, сообщает газета "Моя Воркута".

По данным Госавтоинспекции, он получил водительские права в августе 2018 года. До трагедии к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

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