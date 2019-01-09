Нетрезвый папаша, не сумев попасть к жене и новорожденному, заявил о заминировании роддома

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:53:48+03:00

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В праздничные дни в Сыктывкаре в отделение полиции поступило сообщение о том, что в Республиканском перинатальном центре заложена бомба. По тревоге незамедлительно были подняты все специальные службы.

Проверка здания не подтвердила информацию о заминировании здания. Стражи порядка оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого в ложном сообщении и задержали его по адресу проживания.

Им оказался ранее не судимый житель столицы, 1979 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским он пояснил, что в этот день его супруга родила, и он хотел навестить ее. Однако медицинский персонал не разрешил ему это сделать. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве, надеясь проникнуть в палату к своей супруге в то время, пока правоохранители будут проверять заявление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей). Подозреваемый был помещен в спецприемник. Об этом сообщает МВД по Коми.