В Сыктывкаре мужчина погиб, попав под колеса локомотива

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:51:09+03:00

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Новый год начался с трагедии на железнодорожных путях. 1 января в Сыктывкаре 50-летний мужчина попал под колеса локомотива. Происшествие с летальным исходом произошло на 80 километре 3-6 пикета железнодорожного перегона станции Човью-Койты, сообщает сыктывкарская транспортная прокуратура.

Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью, после того, как на него наехал маневровый локомотив №3517. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшедшего.