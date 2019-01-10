2019-01-10T09:51:09+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре мужчина погиб, попав под колеса локомотива

Обстоятельства происшествия устанавливаются
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.ucrazy.ruФото: www.ucrazy.ru
Изменить размер текста:

Новый год начался с трагедии на железнодорожных путях. 1 января в Сыктывкаре 50-летний мужчина попал под колеса локомотива. Происшествие с летальным исходом произошло на 80 километре 3-6 пикета железнодорожного перегона станции Човью-Койты, сообщает сыктывкарская транспортная прокуратура.

Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью, после того, как на него наехал маневровый локомотив №3517. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетрезвый папаша, не сумев попасть к жене и новорожденному, заявил о заминировании роддома
Стали известны подробности гибели 17-летнего воркутинца, который катался на "ватрушке" с друзьями
Следователи Коми выясняют обстоятельства гибели вахтовиков в Усинском районе
В Коми пришли морозы: для учеников с 1-го по 4-й класс объявили актировку
Врач из Вуктыла, по вине которой скончался пациент, не смогла обжаловать приговор
В Коми ищут дальнобойщиков для съемок документального фильма
Республику Коми накроют 30-градусные морозы
В Коми пенсионер погиб на пожаре в квартире из-за неосторожности при курении
В Сыктывкаре в аварии пострадал 15-летний подросток
Роспотребнадзор нашёл в аэропорту Сыктывкара инфицированного пассажира
Юлия Белорукова вошла в пятерку лучших в масс-старте на международном лыжном турнире «Tour de Ski»
Пьяного жителя Сосногорска сшибла с ног дверь ВАЗа