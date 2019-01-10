В Коми вновь подорожал бензин

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:28:24+03:00

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В Коми в очередной раз поднялись цены на бензин. Уже 4 января на заправках компании "ЛУКОЙЛ-Коми" топливо продавали по новой стоимости, которая действует по сегодняшний день.

В Сыктывкаре на лукойловских заправках бензин марки А-92 продают по цене 42 рубля 19 копеек, литр А-95 теперь стоит 44 рубля 63 копейки, А-100 - 51 рубль 91 копейка. Повышение цен коснулось дизельного топлива: "экто" теперь стоит 49 рублей 12 копеек, а "евро" - 48 рублей 82 копейки.

Как сообщили "КП в Коми" на одной из лукойловских заправок, подорожание составляет примерно 80 копеек. Цены на бензин и дизельное топливо поднялись на всех АЗС компании "ЛУКОЙЛ-Коми". Напомним, бензоколонки под данным брендом действуют в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте и Усинске, а также в Усть-Цилемском и Ижемском районах.

В то же время другая сеть заправок "Компания 2000" держит цены на прежнем уровне. Более того, продавец бензина проводит акцию: до 13 января все виды заправочных нефтепродуктов продаются со скидкой.

По сообщению Комистата, среднестатическая стоимость бензина на 24 декабря прошлого года составляла 42 рубля 61 копейку. В частности, АИ-92 в среднем стоил 41 рубль 59 копеек, цена на АИ-95 была 43 рубля 89 копеек, а дизельное топливо отпускали по цене 48 рублей 27 копеек.