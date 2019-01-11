Сыктывкарец украл крест из Свято-Стефановского собора

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:16:12+03:00

Крест уже вернули в Свято-Стефановский собор

Полиция задержала его по горячим следам

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В отдел полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару поступило заявление о хищении имущества из Свято-Стефановского собора, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Выяснилось, что из зала храма исчез металлический крест с изображением Иисуса Христа, закрепленный на «Голгофе». Злоумышленник вырвал его и сбежал.

Фото: пресс-служба МВД России по Республике Коми

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 55-летний сыктывкарец. Похититель был задержан по месту проживания сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в полицию. На допросе мужчина пояснил, что целенаправленно похитил крест.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное имущество изъято и возвращено в храм.