Сыктывкарец украл крест из Свято-Стефановского собора
В отдел полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару поступило заявление о хищении имущества из Свято-Стефановского собора, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми
На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Выяснилось, что из зала храма исчез металлический крест с изображением Иисуса Христа, закрепленный на «Голгофе». Злоумышленник вырвал его и сбежал.
Фото: пресс-служба МВД России по Республике Коми
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 55-летний сыктывкарец. Похититель был задержан по месту проживания сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в полицию. На допросе мужчина пояснил, что целенаправленно похитил крест.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное имущество изъято и возвращено в храм.