2019-01-11T12:17:46+03:00
Происшествия

Пьяная ссора сыктывкарцев закончилась поножовщиной

Мужчина ударил своего приятеля ножом в горло
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Вчера вечером, 10 января, около подъезда дома по улице Маркова в Сыктывкаре обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает Следственное управление СКР по Коми. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Известно, что в квартире указанного дома убитый и его 44-летний знакомый выпивали. В какой-то момент между ними возникла ссора, во время которой последний удрали 40-летнего ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался.

К настоящему времени подозреваемый, ранее судимый, задержан, в отношении него следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных и процессуальных действий.

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