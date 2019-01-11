В Коми подорожали яйца, молоко и помидоры

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-11T14:55:39+03:00

За 13 дней цены поднялись на многие продукты

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С 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в Коми подорожали многие продукты питания, сообщает Комистат.

Цены на сахар-песок выросли в среднем на 6,5%, яйца куриные - на 2,6%, пшено - на 2,4%, хлеб пшеничный, вермишель, молоко питьевое пастеризованное, масло сливочное - на 0,9- 1,9%.

Из овощей помидоры свежие подорожали на 8,8%, огурцы свежие - на 8,4%, капуста

свежая - на 4,3%, морковь, лук репчатый, картофель - на 1,9-2,9%.