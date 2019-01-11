Какими необычными именами называют детей в Сыктывкаре?

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-11T16:10:25+03:00

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В столице Коми растут Яромир и Юна.

В сыктывкарском ЗАГСе сообщили самые популярные и наиболее редкие имена, которыми назвали в 2018 году горожане своих детей.

Так, чаще всего в минувшем году новорожденных мальчиков регистрировали под именем Дмитрий, Алексей, Артём и Максим. Кстати, эти имена были в числе самых востребованных и в 2017 году.

Среди девичьих имен пальму первенства в 2018-ом держали София, Дарья, Алиса и Анастасия.

Некоторые родители призадумались и решили назвать своих детей необычно. Самыми редкими мужскими именами среди сыктывкарцев стали Яромир, Ян, Яков, Эдуард. Некоторые девочки, которые появились на свет в прошлом году, тоже носят необычные имена: Юна, Эльмира, Эвита.