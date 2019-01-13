2019-01-13T12:10:51+03:00
Происшествия

В центре Сыктывкара загорелся Nissan Qashqai

Владелец узнал о возгорании, когда пожарные уже тушили машину
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Случайный прохожий заметил, что из капота идет дым.Случайный прохожий заметил, что из капота идет дым.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Вчерашним вечером в Сыктывкаре произошло самовозгорание автомобиля Nissan Qashqai. Машина были припаркована возле девятиэтажки на Октябрьском проспекте, 118. Примерно в 21 час 18 минуты проходивший мимо мужчина заметил, как из под капота пошел дым. Прохожий вызвал пожарных.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место вызова Владелец автомобиля услышал через открытую форточку тревожные сигналы спецмашин, выглянул в окно и поспешил на помощь к пожарным.

Машину не удалось открыть - двери заклинило. Огнеборцы выбили окно задней дверцы и ликвидировали возгорание. Огонь был ликвидирован за три минуты. Но в результате пожара расплавилась панель управления. Владелец Nissan в беседе с корреспондентом "КП в Коми" заявил, что на ремонт автомобиля понадобится примерно 200 тысяч рублей.

- Я приобрел машину три с половиной года назад, до сегодняшнего дня никаких проблем с автомобилем не возникало. Еще сегодня днем я ездил по городу, а примерно в 12 часов я припарковал ее возле дома, - все было в норме, - рассказал "КП в Коми" хозяин авто.

Напомним, что это уже не первый случай самовозгорания автомобилей. В Ухте 3 января загорелся Ford Focus, в результате пожара был уничтожен моторный отсек машины.

В огне расплавилась панель управления Фото: Алиса КОЗЛОВА

В огне расплавилась панель управленияФото: Алиса КОЗЛОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ухтой иномарка врезалась в КамАЗ
В Усть-Вымском районе мужчина купил в сети колеса и остался без денег
В Сыктывкаре автобус попал в тройное ДТП
В Сыктывкаре продлили арест бывшему гендиректору «Северной нефти»
В Усть-Куломском районе столкнулись два грузовика
В Сыктывкаре на 18 дней перекроют улицу Оплеснина
На пожаре в Сысольском районе погибла женщина-инвалид
Усинца будут судить за то, что он нашел карту и потратил деньги с нее
Причины аварии вблизи краснозатонского моста разберут на уровне Главы Коми
Какими необычными именами называют детей в Сыктывкаре?
В Крещение в Коми будет оборудована 41 купель
ОАЭ, WhatsApp и видео: где уральцы провели Новый год
В Коми подорожали яйца, молоко и помидоры
Пьяная ссора сыктывкарцев закончилась поножовщиной
Пострадавшие в ДТП на краснозатонском мосту проходят лечение в Сыктывкаре