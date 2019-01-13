В центре Сыктывкара загорелся Nissan Qashqai

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-13T12:10:51+03:00

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Вчерашним вечером в Сыктывкаре произошло самовозгорание автомобиля Nissan Qashqai. Машина были припаркована возле девятиэтажки на Октябрьском проспекте, 118. Примерно в 21 час 18 минуты проходивший мимо мужчина заметил, как из под капота пошел дым. Прохожий вызвал пожарных.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место вызова Владелец автомобиля услышал через открытую форточку тревожные сигналы спецмашин, выглянул в окно и поспешил на помощь к пожарным.

Машину не удалось открыть - двери заклинило. Огнеборцы выбили окно задней дверцы и ликвидировали возгорание. Огонь был ликвидирован за три минуты. Но в результате пожара расплавилась панель управления. Владелец Nissan в беседе с корреспондентом "КП в Коми" заявил, что на ремонт автомобиля понадобится примерно 200 тысяч рублей.

- Я приобрел машину три с половиной года назад, до сегодняшнего дня никаких проблем с автомобилем не возникало. Еще сегодня днем я ездил по городу, а примерно в 12 часов я припарковал ее возле дома, - все было в норме, - рассказал "КП в Коми" хозяин авто.

Напомним, что это уже не первый случай самовозгорания автомобилей. В Ухте 3 января загорелся Ford Focus, в результате пожара был уничтожен моторный отсек машины.