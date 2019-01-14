2019-01-14T09:27:22+03:00
Общество

В Коми комфортная погода в середине недели сменится снегопадами

Вместе с осадками придет потепление
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.pg11.ruФото: www.pg11.ru
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В начале недели влияние циклона в республике начнёт ослабевать - атмосферное давление будет расти, появятся облачные прояснения. Температура воздуха немного понизится и будет преобладать ночью -13...-18С, на крайнем севере до -23С, днём ожидается от -8С до -15С. По отношению к норме это теплее в среднем на 4-6С.

Погода начнет меняться во второй половине недели. Циклон, который переместится на нашу территорию с центральных областей России, принесёт снегопады, наиболее интенсивные в южные районы республики и повышение температуры до -5...-10С.

В столице Коми сегодня ожидается облачная погода с временными прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой снег и умеренный ветер южного и юго-западного направления. Температура воздуха не опуститься ниже - 10 градусов.

Проноз погоды составлен на основании данных Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

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