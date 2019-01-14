Во время новогодних каникул в Сыктывкаре родились три двойни
Две сыктывкарки и одна жительница Объячево Прилузского района родили по двойне в Кардиологическом диспансере, сообщает пресс-служба Минздрава по Коми.
Всего в новогодние праздники родились 178 детей. В Кардиологическом диспансере с 1 по 8 января здесь родились 49 детей, их них 27 мальчиков. В Коми республиканском перинатальном центре с начала года появились на свет 58 детей, из них 31 мальчик. В Ухтинском межтерриториальном родильном доме родились 44 ребенка, из них 24 мальчика, в Воркутинском родильном доме родились 18 детей, из них 9 мальчиков.
Самый крупный ребенок родился 4 января в Коми республиканском перинатальном центре – мальчик весом 4760 грамм и ростом 59 см.
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