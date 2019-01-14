В связи с резонансным ДТП вблизи краснозатонского моста в столице Коми перенесли место для купели
В Сыктывкаре перенесено одно из мест крещенских купаний, сообщает пресс-служба муниципальной администрации. Речь идет о местечке вблизи краснозатонского моста.
Теперь дорогу на озеро, где раньше ежегодно оборудовали купель, закрыли. Это связано с недавним резонансным ДТП, когда при столкновении автобуса и лесовоза 22 человека получили травмы различной степени тяжести.
Верующим предложили окунуться на Крещение в прорубь на старице реки Сысолы в местечке Красная гора.
На пути следования будут установлены указатели проезда. На месте будет оборудована купель, мостки, место для стоянки автомобилей, установлены две тёплые палатки для переодевания.
Время купания в данной купели - 19 января с 00:30 до 22:00.
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