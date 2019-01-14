2019-01-14T13:25:53+03:00
Происшествия

Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста

Шестеро взрослых и один ребенок до сих пор остаются в больнице
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КомиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми
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Пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста продолжают находится на лечении. Напомним,10 января на 5 километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск столкнулись лесовоз и пассажирский автобус. Пострадали 22 человека, восьмерым потребовалась госпитализация.

В Минздраве РК «КП-Коми» рассказали, как чувствую себя пострадавшие. Еще в пятницу из Республиканской детской клинической больницы выписали 11-летнюю девочку. Еще один несовершеннолетней, 3-летний мальчик, все еще находится там. Его состояние оценивается как удовлетворительное. 6 взрослых продолжают лечение с положительной динамикой.

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