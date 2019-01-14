Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста
Пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста продолжают находится на лечении. Напомним,10 января на 5 километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск столкнулись лесовоз и пассажирский автобус. Пострадали 22 человека, восьмерым потребовалась госпитализация.
В Минздраве РК «КП-Коми» рассказали, как чувствую себя пострадавшие. Еще в пятницу из Республиканской детской клинической больницы выписали 11-летнюю девочку. Еще один несовершеннолетней, 3-летний мальчик, все еще находится там. Его состояние оценивается как удовлетворительное. 6 взрослых продолжают лечение с положительной динамикой.
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