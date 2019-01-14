Бомбы, обмороки и звонки в службу «112»: с каких происшествий начался новый год в Коми

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-14T15:58:43+03:00

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Зачастую россияне так увлекаются празднованием Нового года, что иногда не знают меры. Простенькие развлечения на хмельную голову заканчиваются происшествиями и правонарушениями. Сотрудникам МЧС, полици и «скорой» в эти дни приходилось дежурить круглыми сутками.

«Комсомолка» узнала, по каким случаям экстренные службы наведывались к жителям республики в прошедшие новогодние праздники.

МВД на страже

Во время массовых гуляний весь личный состав органов внутренних дел Коми был переведен на усиленный режим работы. В ночь с 31 декабря на 1 января для обеспечения общественного порядка в местах массовых гуляний были задействованы 637 сотрудников ОВД, 42 сотрудника Росгвардии, 50 работников частных охранных организаций и 32 представителя народных дружин. Благодаря им праздники в Коми прошли без инцидентов. Кроме того, с 1 по 8 января МВД по Коми зарегистрировало 182 преступления. Самые распространенные из них кражи чужого имущества – 68, в их числе 8 квартирных.

МЧС укажет путь

Во время праздников в столице Коми «подвыпившие» сыктывкарцы обращались за помощью ни к медикам, а … к сотрудникам МЧС. Как объяснил начальник Главного Управления МЧС по Коми Александр Князев, освещенное здание пожарной каланчи просто манило к себе загулявших людей. Курьезный случай произошел и в ночь с 31 декабря на 1 января. Молодой человек, который приехал в Сыктывкар в гости, сам постучал в дверь главного управления МЧС по Коми. Подвыпивший мужчина поздравил спасателей с Новым годом и попросил проводить его до дома. Сотрудники ведомства не могли отказать заблудившемуся в просьбе: они вывели его на улицу Советскую, поздравили с Новым годом и объяснили, куда идти. Но на этом чудеса новогодней ночи не закончились. В 3 часа утра на номер «112» позвонил неизвестный мужчина. Он поздравил операторов с праздником и рассказал, как сам отмечает Новый год.

Не обошлось в праздничные дни и без спасения человеческих жизней. В Ижемском районе семеро мужчин отправились на охоту в лес. У одного из них начались проблемы с сердцем. Охотники обратились в службу «112». К ним прилетел вертолет с медиками. Пострадавшего доставили в больницу.

Главное здание МЧС Коми просто манило к себе загулявших сыктывкарцев

Люди в белых халатах

За время новогодних праздников на Сыктывкарскую станцию скорой помощи поступило 3 тыс.268 вызовов. Какие-то из них требовали неотложной помощи медиков, а некоторые оказались просто фейком. Так, в новогоднюю ночь за 15 минут до полуночи помощь потребовалась шестилетнему мальчику, который прыгал на диване и ударился грудью об угол праздничного стола. В 23:59 59-летнему жителю Заречья стало плохо прямо во время поздравительной речи президента страны. Пенсионер упал в обморок и ударился головой об стол. Не обошлось и без «пьяных» вызовов. В 0:05 сообщили о нетрезвой женщине возле дома №91 по улице Куратова. Врачи передали ее сотрудникам полиции. Были и ложные звонки. В 0:30 помощь медиков потребовалась 58-летней одинокой женщине. Она жаловалась на боль в животе. На месте выяснилось, что пенсионерка, отмечающая праздник в одиночестве, просто расстроилась и ей грустно. В 1:22 сообщили о заложенном взрывном устройстве в магазине «33 жирафа» по улице Карла Маркса, 197. Скорая дежурила у магазина до 2.11. Новость оказалась фейком.

Младенцы

В первый часы нового года в Сыктывкаре родилось четверо детей. Первой, в 0:10, в Кардиологическом диспансере на свет появилась девочка. После нее в 5:10 – мальчик. В роддоме Коми республиканского перинатального центра в новогоднюю ночь родились два ребенка. В 0.54 - девочка, а в 3.50 – мальчик.

Несчастный случай

В Воркуте накануне Нового года произошла трагедия, в которой погиб 17-летний юноша. 29 декабря компания подростков каталась на привязанной к машине «ватрушке» недалеко от поселка Советский. На ухабе юноша вылетел на обочину, где ударился головой о столб. Скорая доставила его в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. ГИБДД Коми сообщает, что водитель машины, к которой была привязана «ватрушка», получил права в августе 2018 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности.