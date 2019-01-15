2019-01-15T09:35:31+03:00
Происшествия

В Ухте горожанка лишилась 37 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру через "Авито.ру"

Потерпевшая сообщила мошенникам номер банковской карты и код безопасности
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.maksandreev.ruФото: www.maksandreev.ru
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В Ухте горожанка стала жертвой интернет-мошенников. Женщина решила сдать свою квартиру в аренду и в поисках клиентов разместила объявление на сайте "Авито.ру".

Вскоре ей позвонил заинтересованный квартиросъемщик и предложил произвести безналичную оплату сразу за месяц. Звонивший попросил сообщить номер банковской карты и код безопасности, что та и сделала. Но вместо поступления денег с ее лицевого счета были списаны денежные средства.

По данному факту следователями ОМВД по городу Ухте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).Расследование продолжается.

МВД по Республике Коми еще раз призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок купли-продажи в сети интернет, особенно на сайте «Авито.ру». Не спешите выполнять просьбы незнакомцев, тем более если речь идет о передаче денежных средств. Кроме того, не стоит передавать посторонним персональные данные банковских карт, смс-коды, пароли и другую конфиденциальную информацию. Эти сведения должны знать только вы.

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