2019-01-15T17:11:17+03:00
Общество

Сыктывкарских автомобилистов приглашают на соревнования по автомногоборью

Старты пройдут возле торгового центра "Июнь"
Алиса КОЗЛОВА
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Автомобилистов приглашают блеснуть знанием ПДД и мастерством вожденияАвтомобилистов приглашают блеснуть знанием ПДД и мастерством вожденияФото: Алиса КОЗЛОВА
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В столице Коми уже в эту субботу, 19 января, пройдут соревнования по автомногоборью. Любой желающий сможет продемонстрировать мастерство фигурного вождения и знаний правил дорожного движения. Старты начнутся в 11:00 на парковке перед торгово-развлекательным центром "Июнь".

Устроители состязаний уточняют, что регистрация участников начнется за час до стартов, то есть в 10 утра. Каждый желающий вступить в спор за награды турнира должен иметь технически исправный автомобиль категории «В», оборудованный ремнями безопасности, независимо от комплектации завода-изготовителя. Кроме того, при себе необходимо иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством указанной категории, страховой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации на транспортное средство и диагностическую карту о прохождении технического осмотра автомашины.

Участникам, не достигшим на момент соревнований возраста 18 лет, необходимо иметь нотариально заверенное разрешение родителей (законных представителей) на участие в соревнованиях.

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