В Коми завтра утром загудят сирены

СЕГОДНЯ 17:37 2019-01-15T17:41:33+03:00

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Завтра, 16 января, в 10 утра в республике пройдет проверка системы оповещения и информирования населения. Будет произведен кратковременный запуск электросирен (сигнал "Внимание всем!") После этого по уличным громкоговорителям и проводному радио передадут тестовую речевую информацию. В ночное время состоится перехват телевизионного вещания.

Напоминаем, что при возникновении ЧС населению республики будет передано информационное сообщение о случившемся и порядке необходимых действий. На всей территории региона информация будет передана по телевизионному каналу «Юрган», в том числе через спутниковое вещание «Триколор» и «Телекарта». Кроме того жители Ухтинского района получат информацию через радиовещательные каналы «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Радио Дача», «Ретро ФМ», «Русское радио», «Радио Кабриолет», «Радио Рекорд», «LOVE радио», «Радио Ваня», «Наше радио», «Авторадио», «Радио Energy», «Вести FM», «Хит FM», а так же включив телеканалы «СТС-Коми», «ТНТ-Ухта-ТВ», «ГСП - кабельное телевидение».

Если вы услышали сигнал «Внимание всем!» на улице, необходимо:

1.Подойти к уличному громкоговорителю.

2.Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.

Если вы услышали звуки уличной сирены, и в это время находитесь дома, необходимо:

1. Включить телевизор или проводное радио.

2. Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.