Как сыктывкарский журналист Борис Суранов связан с певцом Дэвидом Боуи

СЕГОДНЯ 21:05 2019-01-15T21:31:45+03:00

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Сегодня в Сыктывкаре открылась выставка "Я не нарочно...", посвященная творчеству журналиста Бориса Суранова. Специально ради этого в Сыктывкар приехал российский журналист и музыкальный критик Сергей Гурьев, которого сам Суранов считал своим учителем в деле рок-самиздата.

Во время пресс-конференции гость из Москвы огорошил собравшихся обещанием рассказать, как сыктывкарский журналист связан с британским певцом Дэвидом Боуи. В 1973 году эпатажный исполнитель отправился в свое знаменитое путешествие по транссибирской магистрали.

- Когда я наводил справки про этот вояж, то с удивлением где-то прочитал, что Боуи отравился чубуреком в Кирове и три дня пролежал в местной больнице. Потом его вернули на другой транссибирский экспресс. Я подумал, как так? Как я не знал, что Боуи три дня лежал в кировский больнице? - удивляется собственной наивности критик.

Сергей Гурьев попался на удочку Бориса СурановаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В 90-х Сергей Гурьев приехал в Киров с лекцией. Он стал расспрашивать друзей про удивительную историю, согласно которой Боуи лечился у них от отравления. Его расстроили и сообщили, что это местная байка, которую в свое время придумал сыктывкарский журналист Борис Суранов.

- Так как через Сыктывкар не проходит транссибирская магистраль, а Боря хотел стать частью этой истории, то выбрал Вятку, куда часто ездил. Он кому-то это рассказал, информация стала распространяться. Я был поражен, когда приехал в Вятку, а мне сказали, что это выдумка, - расстроено вспоминает Сергей Гурьев.

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